Какова текущая цена Unifi Protocol DAO?

Unifi Protocol DAO торгуется по цене ₽2.600435571131527808000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.27%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Unifi Protocol DAO составляет ₽3263.544962114304000, тогда как ATL — ₽1.150284379997156992000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка UNFI?

Рыночная капитализация составляет ₽26004512.8283354624000, что ставит актив на 4311-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Unifi Protocol DAO на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле UNFI.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 7889742.3497 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Unifi Protocol DAO?

Unifi Protocol DAO входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Binance Launchpool,Ethereum Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность UNFI?

Работа в сети -- позволяет UNFI использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.