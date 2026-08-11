Сегодняшняя цена UBXS

Текущая цена UBXS (UBXS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UBXS на USD составляет $ 0 за UBXS.

На данный момент UBXS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 007, при оборотном предложении 82,90M UBXS. В течение последних 24 часов, UBXS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,618556, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UBXS изменился на -- за последний час и на +3,99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,10.

Рыночная информация UBXS (UBXS)

Рыночная капитализация $ 38,01K$ 38,01K $ 38,01K Объем (24Ч) $ 1,10$ 1,10 $ 1,10 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 38,01K$ 38,01K $ 38,01K Оборотное предложение 82,90M 82,90M 82,90M Общее предложение 82 899 945,585841 82 899 945,585841 82 899 945,585841

Текущая рыночная капитализация UBXS составляет $ 38,01K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,10. Циркулируещее обращение UBXS составляет 82,90M, а общее предложение – 82899945.585841. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,01K.