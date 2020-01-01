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Топ токенов категории Токенизированная недвижимость по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированная недвижимость. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07457
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
2
Reental
Reental
RNT
$ 0.261123
-0.32%
-0.06%
-4.13%
$ 36.08M
$ 22.45K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.3414
+0.18%
-3.04%
-3.45%
$ 34.17M
$ 202.27K
4
ELYSIA
ELYSIA
EL
$ 0.001067
0.00%
-2.11%
-3.35%
$ 5.23M
$ 21.59M
5
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00610152
0.00%
--
-62.79%
$ 3.06M
$ 30.31
6
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00553
+0.18%
-2.47%
-5.79%
$ 2.28M
$ 711.08K
7
Allo
Allo
RWA
$ 0.001158
0.00%
+0.17%
+0.52%
$ 2.08M
$ 47.06M
8
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003327
-0.03%
-0.27%
-3.95%
$ 1.63M
$ 62.82M
9
Blocksquare Token
Blocksquare Token
BST
$ 0.01301
+0.08%
-1.74%
-3.41%
$ 800.40K
$ 1.97M
10
EstateX
EstateX
ESX
$ 0.000428
0.00%
-0.92%
+87.01%
$ 409.92K
$ 18.21M
11
Home3
Home3
HTS
$ 0.00430488
+0.28%
-0.02%
+7.22%
$ 384.64K
$ 62.58
12
Sabai Protocol
Sabai Protocol
SABAI
$ 0.00051064
+0.34%
-0.03%
-12.92%
$ 284.85K
$ 2.93
13
LEOX
LEOX
LEOX
$ 0.00432685
0.00%
--
+4.05%
$ 219.26K
$ 23.13
14
Hifi Finance
Hifi Finance
HIFI
$ 0.00136193
0.00%
0.00%
-6.99%
$ 188.14K
$ 7.05
15
LandX Governance Token
LandX Governance Token
LNDX
$ 0.01381943
0.00%
-0.00%
-5.21%
$ 182.75K
$ 10.75K
16
Lympid
Lympid
LYP
$ 0.0029311
-0.91%
-0.00%
-2.38%
$ 112.36K
$ 1.08K
17
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00065477
0.00%
-0.00%
-18.79%
$ 65.48K
$ 368.35
18
Rkey
Rkey
RKEY
$ 0.0001119
0.00%
0.00%
+2.75%
$ 60.03K
$ 24.23
19
UBXS
UBXS
UBXS
$ 0.00045846
0.00%
-0.01%
+1.01%
$ 38.01K
$ 1.10
20
Rentberry
Rentberry
BERRY
$ 0.00011008
0.00%
--
-0.31%
$ 33.19K
$ 5.50
21
Rentible
Rentible
RNB
$ 0.00278638
0.00%
--
-1.43%
$ 27.86K
$ 38.06
22
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverse
REM
$ 0.000869
+0.23%
-4.19%
-2.79%
--
$ 8.45M
23
IMO Invest
IMO Invest
IMO
$ 0.4092
-0.10%
-1.33%
+0.39%
--
$ 38.45K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токенизированная недвижимость и почему они так популярны?
Токены категории Токенизированная недвижимость представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 23 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $189.65M.
Какой токен из категории Токенизированная недвижимость демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токенизированная недвижимость, отслеживаемых на MEXC, RWA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.17% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токенизированная недвижимость находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 23 токенов категории Токенизированная недвижимость, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированная недвижимость относятся REAL, RNT, PRO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токенизированная недвижимость?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированная недвижимость составляет примерно $189.65M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированная недвижимость, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.