Сегодняшняя цена Uber xStock

Текущая цена Uber xStock (UBERX) сегодня составляет $ 78.1 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UBERX на USD составляет $ 78.1 за UBERX.

На данный момент Uber xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 266,661, при оборотном предложении 3.41K UBERX. В течение последних 24 часов, UBERX торговался в диапазоне от $ 78.04 (минимум) до $ 78.11 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 519.49, тогда как исторический минимум составил $ 25.97.

В краткосрочной перспективе UBERX изменился на -- за последний час и на +11.63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10.01.

Рыночная информация Uber xStock (UBERX)

Рыночная капитализация $ 266.66K$ 266.66K $ 266.66K Объем (24Ч) $ 10.01$ 10.01 $ 10.01 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 102.76M$ 102.76M $ 102.76M Оборотное предложение 3.41K 3.41K 3.41K Общее предложение 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

Текущая рыночная капитализация Uber xStock составляет $ 266.66K, при 24-часовом объеме торгов $ 10.01. Циркулируещее обращение UBERX составляет 3.41K, а общее предложение – 1315832.099900551. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 102.76M.