Сегодняшняя цена TYTAN

Текущая цена TYTAN (TYTAN) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TYTAN на USD составляет $ 0 за TYTAN.

На данный момент TYTAN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 64,724, при оборотном предложении 999.62M TYTAN. В течение последних 24 часов, TYTAN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00170432, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TYTAN изменился на +0.07% за последний час и на +25.81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация TYTAN (TYTAN)

Рыночная капитализация $ 64.72K$ 64.72K $ 64.72K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 64.72K$ 64.72K $ 64.72K Оборотное предложение 999.62M 999.62M 999.62M Общее предложение 999,617,884.569107 999,617,884.569107 999,617,884.569107

Текущая рыночная капитализация TYTAN составляет $ 64.72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TYTAN составляет 999.62M, а общее предложение – 999617884.569107. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 64.72K.