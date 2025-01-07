Цена Trump AI ($TRAIMP)
Текущая цена Trump AI ($TRAIMP) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 105.84K USD. Цена $TRAIMP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Trump AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 19.38K USD
- Изменение цены Trump AI в течение дня составляет +48.24%
- Оборотное предложение составляет 983.89M USD
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За сегодня изменение цены Trump AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Trump AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Trump AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Trump AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+48.24%
|30 дней
|$ 0
|+77.47%
|60 дней
|$ 0
|+108.58%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Trump AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.92%
+48.24%
+111.75%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.
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