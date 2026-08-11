Сегодняшняя цена Tradetomato

Текущая цена Tradetomato (TTM) сегодня составляет $ 0,00226832 с изменением 0,62% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TTM на USD составляет $ 0,00226832 за TTM.

На данный момент Tradetomato занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 260 074, при оборотном предложении 127,41M TTM. В течение последних 24 часов, TTM торговался в диапазоне от $ 0,00226219 (минимум) до $ 0,00230005 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03404319, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TTM изменился на -0,01% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 95,27.

Рыночная информация Tradetomato (TTM)

Рыночная капитализация $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M Объем (24Ч) $ 95,27$ 95,27 $ 95,27 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,27M$ 2,27M $ 2,27M Оборотное предложение 127,41M 127,41M 127,41M Общее предложение 996 200 000,0 996 200 000,0 996 200 000,0

Текущая рыночная капитализация Tradetomato составляет $ 2,26M, при 24-часовом объеме торгов $ 95,27. Циркулируещее обращение TTM составляет 127,41M, а общее предложение – 996200000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,27M.