Какова текущая цена Thirdfy?

Thirdfy торгуется по цене ₽0.093673167433891584000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.41%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как TFY соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.41% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если TFY превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Thirdfy показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,Base Native?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,Base Native TFY демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Thirdfy?

Рыночная капитализация ₽9596258.6870863104000 ставит TFY на 5356-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.093438988256188288000 до ₽0.095289228212930304000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется TFY?

Thirdfy обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку TFY?

При наличии в обращении 102444269.29048456 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.