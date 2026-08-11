Какова текущая цена Thinking Cat?

Thinking Cat (HMM) торгуется по цене ₽0.486623583091162496000, что отражает изменение цены на уровне 42.05% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Thinking Cat в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Meme,Cat-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pons Launchpad, HMM часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется HMM?

За последние 24 часа объем торгов HMM составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Thinking Cat в обращении?

Сегодня в обращении находится 1000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг HMM?

В настоящее время Thinking Cat занимает рейтинг №1373 с рыночной капитализацией ₽486220615.3432040448000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Thinking Cat за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 42.05%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Thinking Cat соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Meme,Cat-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pons Launchpad HMM демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.