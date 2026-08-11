Сегодняшняя цена TheSpaceShibaInu

Текущая цена TheSpaceShibaInu (ASTROID) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASTROID на USD составляет $ 0 за ASTROID.

На данный момент TheSpaceShibaInu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29 672, при оборотном предложении 998,83M ASTROID. В течение последних 24 часов, ASTROID торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ASTROID изменился на -0,14% за последний час и на -12,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация TheSpaceShibaInu (ASTROID)

Рыночная капитализация $ 29,67K$ 29,67K $ 29,67K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29,67K$ 29,67K $ 29,67K Оборотное предложение 998,83M 998,83M 998,83M Общее предложение 998 826 549,210594 998 826 549,210594 998 826 549,210594

Текущая рыночная капитализация TheSpaceShibaInu составляет $ 29,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ASTROID составляет 998,83M, а общее предложение – 998826549.210594. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,67K.