Сегодняшняя цена Theros

Текущая цена Theros (THEROS) сегодня составляет $ 0.206669 с изменением 0.33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации THEROS на USD составляет $ 0.206669 за THEROS.

На данный момент Theros занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14,875,688, при оборотном предложении 71.98M THEROS. В течение последних 24 часов, THEROS торговался в диапазоне от $ 0.204716 (минимум) до $ 0.208749 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.28505, тогда как исторический минимум составил $ 0.17378.

В краткосрочной перспективе THEROS изменился на -0.14% за последний час и на +3.10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.35K.

Рыночная информация Theros (THEROS)

Рыночная капитализация $ 14.88M$ 14.88M $ 14.88M Объем (24Ч) $ 2.35K$ 2.35K $ 2.35K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 43.00M$ 43.00M $ 43.00M Оборотное предложение 71.98M 71.98M 71.98M Общее предложение 208,078,333.76153 208,078,333.76153 208,078,333.76153

Текущая рыночная капитализация Theros составляет $ 14.88M, при 24-часовом объеме торгов $ 2.35K. Циркулируещее обращение THEROS составляет 71.98M, а общее предложение – 208078333.76153. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43.00M.