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Текущая цена The Original Doge сегодня составляет 0,00275225 USD. Рыночная капитализация OGDOGE составляет 2 403 834 USD. Отслеживайте обновления цен OGDOGE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The Original Doge сегодня составляет 0,00275225 USD. Рыночная капитализация OGDOGE составляет 2 403 834 USD. Отслеживайте обновления цен OGDOGE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена The Original Doge (OGDOGE)

Не в листинге

Текущая цена 1 OGDOGE в USD:

$0,00274166
$0,00274166$0,00274166
-0,06%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены The Original Doge (OGDOGE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:05:32 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The Original Doge

Текущая цена The Original Doge (OGDOGE) сегодня составляет $ 0,00275225 с изменением 6,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OGDOGE на USD составляет $ 0,00275225 за OGDOGE.

На данный момент The Original Doge занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 403 834, при оборотном предложении 873,86M OGDOGE. В течение последних 24 часов, OGDOGE торговался в диапазоне от $ 0,0026755 (минимум) до $ 0,00307288 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01631808, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OGDOGE изменился на +2,09% за последний час и на -39,73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 64,48K.

Рыночная информация The Original Doge (OGDOGE)

$ 2,40M
$ 2,40M$ 2,40M

$ 64,48K
$ 64,48K$ 64,48K

$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M

873,86M
873,86M 873,86M

923 856 775,670596
923 856 775,670596 923 856 775,670596

Текущая рыночная капитализация The Original Doge составляет $ 2,40M, при 24-часовом объеме торгов $ 64,48K. Циркулируещее обращение OGDOGE составляет 873,86M, а общее предложение – 923856775.670596. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,54M.

История цен The Original Doge в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0026755
$ 0,0026755$ 0,0026755
Мин 24Ч
$ 0,00307288
$ 0,00307288$ 0,00307288
Макс 24Ч

$ 0,0026755
$ 0,0026755$ 0,0026755

$ 0,00307288
$ 0,00307288$ 0,00307288

$ 0,01631808
$ 0,01631808$ 0,01631808

$ 0
$ 0$ 0

+2,09%

-6,21%

-39,73%

-39,73%

История цен The Original Doge (OGDOGE) в USD

За сегодня изменение цены The Original Doge на USD составило $ -0,000182356781612391.
За последние 30 дней изменение цены The Original Doge на USD составило $ +0,0010755611.
За последние 60 дней изменение цены The Original Doge на USD составило $ +0,0039380211.
За последние 90 дней изменение цены The Original Doge на USD составило $ -0,000000555636979205.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000182356781612391-6,21%
30 дней$ +0,0010755611+39,08%
60 дней$ +0,0039380211+143,08%
90 дней$ -0,000000555636979205-0,00%

Прогноз цены The Original Doge

Прогноз цены The Original Doge (OGDOGE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OGDOGE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The Original Doge (OGDOGE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The Original Doge потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The Original Doge достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OGDOGE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The Original Doge».

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Источник The Original Doge (OGDOGE)

Официальный веб-сайт

Категория :

Dog-ThemedMemeSolana Ecosystem

О The Original Doge

Какова текущая цена The Original Doge?

The Original Doge торгуется по цене ₽0.205916818477283200000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -6.21%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как OGDOGE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -6.21% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если OGDOGE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как The Original Doge показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme OGDOGE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация The Original Doge?

Рыночная капитализация ₽179849159.5703593728000 ставит OGDOGE на 2082-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.20017456547768960000 до ₽0.229905594754282496000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется OGDOGE?

The Original Doge обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку OGDOGE?

При наличии в обращении 873856775.670596 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:05:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Original Doge (OGDOGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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