Какова текущая цена The Original Doge?

The Original Doge торгуется по цене ₽0.205916818477283200000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -6.21%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как OGDOGE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -6.21% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если OGDOGE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как The Original Doge показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme OGDOGE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация The Original Doge?

Рыночная капитализация ₽179849159.5703593728000 ставит OGDOGE на 2082-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.20017456547768960000 до ₽0.229905594754282496000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется OGDOGE?

The Original Doge обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку OGDOGE?

При наличии в обращении 873856775.670596 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.