Сколько стоит The Most Valuable Currency в данный момент?

The Most Valuable Currency в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на 24.12%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ATTENTION сегодня?

ATTENTION продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Насколько популярен The Most Valuable Currency сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ATTENTION.

Чем отличается The Most Valuable Currency от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и созданным на сети --, ATTENTION предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ATTENTION находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 988936935.959121 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена The Most Valuable Currency за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.285305804247560320000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.