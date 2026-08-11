Сегодняшняя цена The Man from the Future

Текущая цена The Man from the Future (HENRY) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HENRY на USD составляет $ 0 за HENRY.

На данный момент The Man from the Future занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 229,38, при оборотном предложении 999,52M HENRY. В течение последних 24 часов, HENRY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0023663, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HENRY изменился на +1,21% за последний час и на +2,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Man from the Future (HENRY)

Рыночная капитализация $ 10,23K$ 10,23K $ 10,23K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,23K$ 10,23K $ 10,23K Оборотное предложение 999,52M 999,52M 999,52M Общее предложение 999 516 387,911489 999 516 387,911489 999 516 387,911489

Текущая рыночная капитализация The Man from the Future составляет $ 10,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HENRY составляет 999,52M, а общее предложение – 999516387.911489. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,23K.