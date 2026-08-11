Сегодняшняя цена THE LEAK

Текущая цена THE LEAK (LEAK) сегодня составляет $ 0 с изменением 16.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LEAK на USD составляет $ 0 за LEAK.

На данный момент THE LEAK занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 56,288, при оборотном предложении 1.00B LEAK. В течение последних 24 часов, LEAK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LEAK изменился на +17.83% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация THE LEAK (LEAK)

Рыночная капитализация $ 56.29K$ 56.29K $ 56.29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 56.29K$ 56.29K $ 56.29K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация THE LEAK составляет $ 56.29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LEAK составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 56.29K.