Какова текущая цена The Green Hood?

The Green Hood (GHOOD) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -14.25% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет The Green Hood в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, GHOOD часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется GHOOD?

За последние 24 часа объем торгов GHOOD составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов The Green Hood в обращении?

Сегодня в обращении находится 1000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг GHOOD?

В настоящее время The Green Hood занимает рейтинг №7255 с рыночной капитализацией ₽3190597.7741715840000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика The Green Hood за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -14.25%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как The Green Hood соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme GHOOD демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.