На какой блокчейн-сети работает The Duck?

The Duck работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена DUCK?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 1.62% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится The Duck?

The Duck относится к категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Duck-Themed,Pump.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать DUCK с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация The Duck?

Его рыночная капитализация составляет ₽1140815.65818884832000, что ставит актив на 9328-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов DUCK сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 999829991.93466 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля The Duck?

За последний день объем торговли DUCK составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа The Duck колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.