Сегодняшняя цена The Black Queen

Текущая цена The Black Queen (ANSEMWIFE) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANSEMWIFE на USD составляет $ 0 за ANSEMWIFE.

На данный момент The Black Queen занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29,323, при оборотном предложении 974.15M ANSEMWIFE. В течение последних 24 часов, ANSEMWIFE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ANSEMWIFE изменился на +1.23% за последний час и на -23.83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Black Queen (ANSEMWIFE)

Рыночная капитализация $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Оборотное предложение 974.15M 974.15M 974.15M Общее предложение 974,146,561.2136 974,146,561.2136 974,146,561.2136

Текущая рыночная капитализация The Black Queen составляет $ 29.32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANSEMWIFE составляет 974.15M, а общее предложение – 974146561.2136. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29.32K.