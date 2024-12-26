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Цена The Bitcoin Killa (KILLA)

USD

График цены The Bitcoin Killa (KILLA) в реальном времени

$14.13
$14.13$14.13
+2.60%(1D)

Цена The Bitcoin Killa (KILLA) сегодня

Текущая цена The Bitcoin Killa (KILLA) сегодня составляет 14.13 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 294.66K USD. Цена KILLA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Bitcoin Killa:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.55K USD
- Изменение цены The Bitcoin Killa в течение дня составляет +2.70%
- Оборотное предложение составляет 21.00K USD

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Ценовые показатели The Bitcoin Killa (KILLA) - USD

За сегодня изменение цены The Bitcoin Killa на USD составило $ +0.371366.
За последние 30 дней изменение цены The Bitcoin Killa на USD составило $ +1.1941602120.
За последние 60 дней изменение цены The Bitcoin Killa на USD составило $ +24.4285402860.
За последние 90 дней изменение цены The Bitcoin Killa на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.371366+2.70%
30 дней$ +1.1941602120+8.45%
60 дней$ +24.4285402860+172.88%
90 дней$ 0--

Анализ цен The Bitcoin Killa (KILLA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен The Bitcoin Killa: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 13.64
$ 13.64$ 13.64

$ 14.35
$ 14.35$ 14.35

$ 38.26
$ 38.26$ 38.26

+0.10%

+2.70%

-16.14%

Рыночная информация The Bitcoin Killa (KILLA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 294.66K
$ 294.66K$ 294.66K

$ 1.55K
$ 1.55K$ 1.55K

21.00K
21.00K 21.00K

Что такое The Bitcoin Killa (KILLA)

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Источник The Bitcoin Killa (KILLA)

Официальный веб-сайт

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KILLA на местную валюту

1 KILLA к AUD
A$22.608
1 KILLA к GBP
11.1627
1 KILLA к EUR
13.5648
1 KILLA к USD
$14.13
1 KILLA к MYR
RM63.3024
1 KILLA к TRY
496.9521
1 KILLA к JPY
¥2,220.9534
1 KILLA к RUB
1,412.7174
1 KILLA к INR
1,206.9846
1 KILLA к IDR
Rp227,903.1939
1 KILLA к PHP
828.8658
1 KILLA к EGP
￡E.718.9344
1 KILLA к BRL
R$95.0949
1 KILLA к CAD
C$20.2059
1 KILLA к BDT
1,685.709
1 KILLA к NGN
21,839.1867
1 KILLA к UAH
591.4818
1 KILLA к VES
Bs720.63
1 KILLA к PKR
Rs3,927.1509
1 KILLA к KZT
7,309.8729
1 KILLA к THB
฿482.6808
1 KILLA к TWD
NT$462.051
1 KILLA к CHF
Fr12.5757
1 KILLA к HKD
HK$109.6488
1 KILLA к MAD
.د.م142.1478