Токеномика The Bitcoin Killa (KILLA) Откройте для себя ключевую информацию о The Bitcoin Killa (KILLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Bitcoin Killa (KILLA) We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community. Официальный сайт: https://killacoin.xyz/ Купить KILLA сейчас!

Токеномика и анализ цен The Bitcoin Killa (KILLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Bitcoin Killa (KILLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61.35K $ 61.35K $ 61.35K Общее предложение: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Оборотное предложение: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61.35K $ 61.35K $ 61.35K Исторический максимум: $ 38.26 $ 38.26 $ 38.26 Исторический минимум: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Текущая цена: $ 2.92 $ 2.92 $ 2.92 Узнайте больше о цене The Bitcoin Killa (KILLA)

Токеномика The Bitcoin Killa (KILLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Bitcoin Killa (KILLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KILLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KILLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KILLA, изучите текущую цену KILLA!

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