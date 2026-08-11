Сегодняшняя цена Terrace

Текущая цена Terrace (TRC) сегодня составляет $ 0 с изменением 64,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRC на USD составляет $ 0 за TRC.

На данный момент Terrace занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 44 833, при оборотном предложении 254,42M TRC. В течение последних 24 часов, TRC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02722563, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TRC изменился на -10,83% за последний час и на -96,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,81K.

Рыночная информация Terrace (TRC)

Рыночная капитализация $ 44,83K$ 44,83K $ 44,83K Объем (24Ч) $ 11,81K$ 11,81K $ 11,81K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 176,22K$ 176,22K $ 176,22K Оборотное предложение 254,42M 254,42M 254,42M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Terrace составляет $ 44,83K, при 24-часовом объеме торгов $ 11,81K. Циркулируещее обращение TRC составляет 254,42M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 176,22K.