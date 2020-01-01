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Топ токенов категории CeFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе CeFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.145663
-0.39%
+0.02%
+0.99%
$ 142.95M
$ 207.59K
2
Vision
Vision
VSN
$ 0.03643
-0.38%
-2.07%
-1.67%
$ 132.46M
$ 1.80M
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07432
0.00%
-2.71%
-1.09%
$ 102.21M
$ 2.87M
4
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2171
-1.96%
+2.89%
+40.11%
$ 44.98M
$ 1.13M
5
Peoples Reserve
Peoples Reserve
PRN
$ 0.053292
-1.92%
--
-10.24%
$ 36.17M
$ 1.74K
6
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.55
0.00%
-0.01%
-5.13%
$ 2.77M
$ 44.39
7
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01136171
-0.01%
-0.02%
-1.52%
$ 405.83K
$ 1.08K
8
enfineo
enfineo
ENF
$ 0.004105
+0.49%
+11.80%
+21.27%
$ 167.48K
$ 8.10M
9
Terrace
Terrace
TRC
$ 0.00045969
-3.86%
-0.14%
-91.04%
$ 116.95K
$ 3.01K
10
Changex
Changex
CHANGE
$ 0.00039951
0.00%
--
+0.03%
$ 80.87K
$ 298.53
11
GKHAN
GKHAN
GKN
$ 2.597E-5
0.00%
-7.90%
-38.65%
$ 77.91K
--
12
Pairs
Pairs
PAIRS
$ 6.08E-6
0.00%
-16.70%
+0.33%
$ 48.62K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории CeFi и почему они так популярны?
Токены категории CeFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $462.44M.
Какой токен из категории CeFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории CeFi, отслеживаемых на MEXC, ENF продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов CeFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории CeFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории CeFi относятся BORG, VSN, REAL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории CeFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории CeFi составляет примерно $462.44M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор CeFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.