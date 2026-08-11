Сегодняшняя цена Taker Protocol

Текущая цена Taker Protocol (TAKER) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TAKER на USD составляет $ 0 за TAKER.

На данный момент Taker Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13,600.12, при оборотном предложении 170.01M TAKER. В течение последних 24 часов, TAKER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.077041, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TAKER изменился на -- за последний час и на -11.50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Taker Protocol (TAKER)

Рыночная капитализация $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 80.00K$ 80.00K $ 80.00K Оборотное предложение 170.01M 170.01M 170.01M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Taker Protocol составляет $ 13.60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TAKER составляет 170.01M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 80.00K.