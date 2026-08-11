Сегодняшняя цена Syra Agent

Текущая цена Syra Agent (SYRA) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SYRA на USD составляет $ 0 за SYRA.

На данный момент Syra Agent занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 60 945, при оборотном предложении 993,10M SYRA. В течение последних 24 часов, SYRA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SYRA изменился на +0,18% за последний час и на +0,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Syra Agent (SYRA)

Рыночная капитализация $ 60,95K$ 60,95K $ 60,95K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 60,95K$ 60,95K $ 60,95K Оборотное предложение 993,10M 993,10M 993,10M Общее предложение 993 097 404,953728 993 097 404,953728 993 097 404,953728

Текущая рыночная капитализация Syra Agent составляет $ 60,95K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SYRA составляет 993,10M, а общее предложение – 993097404.953728. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 60,95K.