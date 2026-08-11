Какова текущая цена superSUI?

superSUI торгуется по цене ₽52.352663368124112000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -0.01%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SUPERSUI сегодня?

Волатильность цены SUPERSUI за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для superSUI?

Цена токена колебалась между ₽52.339944243929664000 (минимум) и ₽52.6687710135449520000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SUPERSUI?

За последние 24 часа объем торгов SUPERSUI составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽247.648829903664000, а минимальная цена за все время — ₽47.3557683823911792000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для superSUI?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SUPERSUI сравнивается с другими токенами категории Liquid Staking Tokens,Sui Ecosystem?

В рамках категории Liquid Staking Tokens,Sui Ecosystem SUPERSUI демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.