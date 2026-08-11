Сегодняшняя цена Superp

Текущая цена Superp (SUP) сегодня составляет $ 0,00189327 с изменением 10,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUP на USD составляет $ 0,00189327 за SUP.

На данный момент Superp занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 331 322, при оборотном предложении 175,00M SUP. В течение последних 24 часов, SUP торговался в диапазоне от $ 0,00186843 (минимум) до $ 0,00211719 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,161004, тогда как исторический минимум составил $ 0,00181931.

В краткосрочной перспективе SUP изменился на -4,02% за последний час и на -16,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13,55K.

Рыночная информация Superp (SUP)

Рыночная капитализация $ 331,32K$ 331,32K $ 331,32K Объем (24Ч) $ 13,55K$ 13,55K $ 13,55K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,89M$ 1,89M $ 1,89M Оборотное предложение 175,00M 175,00M 175,00M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Superp составляет $ 331,32K, при 24-часовом объеме торгов $ 13,55K. Циркулируещее обращение SUP составляет 175,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,89M.