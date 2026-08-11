Сегодняшняя цена Strata Senior mHYPER

Текущая цена Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) сегодня составляет $ 1,024 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SRMHYPER на USD составляет $ 1,024 за SRMHYPER.

На данный момент Strata Senior mHYPER занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 624 820, при оборотном предложении 610,01K SRMHYPER. В течение последних 24 часов, SRMHYPER торговался в диапазоне от $ 1,024 (минимум) до $ 1,024 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,024, тогда как исторический минимум составил $ 1,021.

В краткосрочной перспективе SRMHYPER изменился на -- за последний час и на +0,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

Рыночная капитализация $ 624,82K$ 624,82K $ 624,82K Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 624,82K$ 624,82K $ 624,82K Оборотное предложение 610,01K 610,01K 610,01K Общее предложение 610 008,6086335272 610 008,6086335272 610 008,6086335272

Текущая рыночная капитализация Strata Senior mHYPER составляет $ 624,82K, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение SRMHYPER составляет 610,01K, а общее предложение – 610008.6086335272. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 624,82K.