Сегодняшняя цена Strata Junior USDe

Текущая цена Strata Junior USDe (JRUSDE) сегодня составляет $ 1.066 с изменением 0.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JRUSDE на USD составляет $ 1.066 за JRUSDE.

На данный момент Strata Junior USDe занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6,689,568, при оборотном предложении 6.25M JRUSDE. В течение последних 24 часов, JRUSDE торговался в диапазоне от $ 1.066 (минимум) до $ 1.067 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.067, тогда как исторический минимум составил $ 0.997969.

В краткосрочной перспективе JRUSDE изменился на -- за последний час и на +0.14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5.19.

Рыночная информация Strata Junior USDe (JRUSDE)

Рыночная капитализация $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Объем (24Ч) $ 5.19$ 5.19 $ 5.19 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Оборотное предложение 6.25M 6.25M 6.25M Общее предложение 6,249,046.67646485 6,249,046.67646485 6,249,046.67646485

Текущая рыночная капитализация Strata Junior USDe составляет $ 6.69M, при 24-часовом объеме торгов $ 5.19. Циркулируещее обращение JRUSDE составляет 6.25M, а общее предложение – 6249046.67646485. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6.69M.