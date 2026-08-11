Сегодняшняя цена Strata Junior USDat

Текущая цена Strata Junior USDat (JRUSDAT) сегодня составляет $ 0.411969 с изменением 2.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JRUSDAT на USD составляет $ 0.411969 за JRUSDAT.

На данный момент Strata Junior USDat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,514,858, при оборотном предложении 3.68M JRUSDAT. В течение последних 24 часов, JRUSDAT торговался в диапазоне от $ 0.408649 (минимум) до $ 0.427241 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.427241, тогда как исторический минимум составил $ 0.239072.

В краткосрочной перспективе JRUSDAT изменился на +0.00% за последний час и на +15.12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0.00.

Рыночная информация Strata Junior USDat (JRUSDAT)

Рыночная капитализация $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Объем (24Ч) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Оборотное предложение 3.68M 3.68M 3.68M Общее предложение 3,677,116.366908629 3,677,116.366908629 3,677,116.366908629

Текущая рыночная капитализация Strata Junior USDat составляет $ 1.51M, при 24-часовом объеме торгов $ 0.00. Циркулируещее обращение JRUSDAT составляет 3.68M, а общее предложение – 3677116.366908629. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.51M.