Что сейчас торгуется у Strata Junior mHYPER?

Текущая цена: ₽77.6614759637472000, с изменением цены за последние 24 часа на 0.02%.

Привлекает ли JRMHYPER внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок Strata Junior mHYPER?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно JRMHYPER?

При наличии 530457.8405827997 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Strata Junior mHYPER соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽77.6614759637472000 и ATL — ₽77.2873840756752000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Strata Junior mHYPER?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Strata Junior mHYPER.