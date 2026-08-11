Сегодняшняя цена Stella Cat

Текущая цена Stella Cat (STELLA) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STELLA на USD составляет $ 0 за STELLA.

На данный момент Stella Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 123,66, при оборотном предложении 1,00B STELLA. В течение последних 24 часов, STELLA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STELLA изменился на +0,12% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Stella Cat (STELLA)

Рыночная капитализация $ 11,12K$ 11,12K $ 11,12K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,12K$ 11,12K $ 11,12K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Stella Cat составляет $ 11,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STELLA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,12K.