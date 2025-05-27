Цена Star AI (MSTAR)
Текущая цена Star AI (MSTAR) сегодня составляет 0,00452645 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2,69M USD. Цена MSTAR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Star AI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Star AI в течение дня составляет -1,22%
- Оборотное предложение составляет 594,81M USD
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За сегодня изменение цены Star AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Star AI на USD составило $ -0,0004883636.
За последние 60 дней изменение цены Star AI на USD составило $ -0,0021293783.
За последние 90 дней изменение цены Star AI на USD составило $ -0,002998401856869984.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1,22%
|30 дней
|$ -0,0004883636
|-10,78%
|60 дней
|$ -0,0021293783
|-47,04%
|90 дней
|$ -0,002998401856869984
|-39,84%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Star AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,07%
-1,22%
-7,10%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.
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€0,003983276
|1 MSTAR к USD
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RM0,0191468835
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