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Топ токенов категории Экосистема Merlin Chain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Merlin Chain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,024.9
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.271
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
5
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,427
-0.06%
-0.01%
+3.27%
$ 62.45M
$ 43.40
6
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01918
-0.26%
+3.66%
+12.57%
$ 24.55M
$ 5.41M
7
MerlinSwap
MerlinSwap
MP
$ 0.0001228
0.00%
-0.00%
-1.05%
$ 386.81K
$ 7.78K
8
Huhu Cat
Huhu Cat
HUHU
$ 8.639E-5
0.00%
-12.50%
-15.54%
$ 181.42K
--
9
Star AI
Star AI
MSTAR
$ 9.38E-6
0.00%
-50.50%
-15.27%
$ 9.38K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Merlin Chain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Merlin Chain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $13.55B.
Какой токен из категории Экосистема Merlin Chain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Merlin Chain, отслеживаемых на MEXC, MERL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.66% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Merlin Chain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Экосистема Merlin Chain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Merlin Chain относятся WBTC, LINK, SOLVBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Merlin Chain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Merlin Chain составляет примерно $13.55B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Merlin Chain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.