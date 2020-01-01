Токеномика Star AI (MSTAR)

Токеномика Star AI (MSTAR)

Откройте для себя ключевую информацию о Star AI (MSTAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Star AI (MSTAR)

Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.

Официальный сайт:
https://merlinstarter.com/
Whitepaper:
https://docs.merlinstarter.com/

Токеномика и анализ цен Star AI (MSTAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Star AI (MSTAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 913,07K
$ 913,07K$ 913,07K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 594,81M
$ 594,81M$ 594,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,54M
$ 1,54M$ 1,54M
Исторический максимум:
$ 0,074826
$ 0,074826$ 0,074826
Исторический минимум:
$ 0,00152293
$ 0,00152293$ 0,00152293
Текущая цена:
$ 0,00153522
$ 0,00153522$ 0,00153522

Токеномика Star AI (MSTAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Star AI (MSTAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MSTAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MSTAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSTAR, изучите текущую цену MSTAR!

Прогноз цены MSTAR

Хотите узнать, куда может двигаться MSTAR? Наша страница прогноза цены MSTAR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.