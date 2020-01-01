Токеномика Star AI (MSTAR) Откройте для себя ключевую информацию о Star AI (MSTAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Star AI (MSTAR) Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. Официальный сайт: https://merlinstarter.com/ Whitepaper: https://docs.merlinstarter.com/ Купить MSTAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Star AI (MSTAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Star AI (MSTAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 913,07K $ 913,07K $ 913,07K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 594,81M $ 594,81M $ 594,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Исторический максимум: $ 0,074826 $ 0,074826 $ 0,074826 Исторический минимум: $ 0,00152293 $ 0,00152293 $ 0,00152293 Текущая цена: $ 0,00153522 $ 0,00153522 $ 0,00153522 Узнайте больше о цене Star AI (MSTAR)

Токеномика Star AI (MSTAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Star AI (MSTAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSTAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSTAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSTAR, изучите текущую цену MSTAR!

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