Какова текущая цена торговли Staked Vetro USD?

Staked Vetro USD (SVUSD) в настоящее время оценивается в ₽75.1924695024720000 RUB, что отражает изменение цены на уровне 0.13% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Staked Vetro USD сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по SVUSD?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Staked Vetro USD на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #6225 место по рыночной капитализации, составляющей ₽5730040.2679764384000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов SVUSD?

При наличии 76175.34762237578 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Staked Vetro USD?

Диапазон цен между ₽75.1176511248576000 и ₽75.2672878800864000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Staked Vetro USD сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem, SVUSD продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.