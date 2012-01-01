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Топ токенов категории Экосистема Hemi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Hemi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,948.78
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.239
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
4
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 64,159
0.00%
--
+0.48%
$ 304.61M
$ 151.41
5
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
8
VCRED
VCRED
VCRED
$ 0.992493
0.00%
--
-0.69%
$ 12.51M
$ 3.57
9
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 63,731
+0.08%
-0.01%
-0.94%
$ 7.20M
$ 70.79K
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005275
+0.95%
-5.34%
+13.00%
$ 5.17M
$ 19.91M
11
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
12
Staked Vetro USD
Staked Vetro USD
SVUSD
$ 1.005
0.00%
--
-0.40%
$ 76.59K
$ 54.52

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Hemi и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Hemi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $14.33B.
Какой токен из категории Экосистема Hemi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Hemi, отслеживаемых на MEXC, USDC.E продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Hemi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Экосистема Hemi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Hemi относятся WBTC, LINK, RSETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Hemi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Hemi составляет примерно $14.33B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Hemi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.