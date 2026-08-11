Сегодняшняя цена Stabull Finance

Текущая цена Stabull Finance (STABUL) сегодня составляет $ 0,00442946 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STABUL на USD составляет $ 0,00442946 за STABUL.

На данный момент Stabull Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 44 295, при оборотном предложении 1,50M STABUL. В течение последних 24 часов, STABUL торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,19, тогда как исторический минимум составил $ 0,00442854.

В краткосрочной перспективе STABUL изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,07.

Рыночная информация Stabull Finance (STABUL)

Рыночная капитализация $ 44,30K$ 44,30K $ 44,30K Объем (24Ч) $ 11,07$ 11,07 $ 11,07 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 44,30K$ 44,30K $ 44,30K Оборотное предложение 1,50M 1,50M 1,50M Общее предложение 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Stabull Finance составляет $ 44,30K, при 24-часовом объеме торгов $ 11,07. Циркулируещее обращение STABUL составляет 1,50M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 44,30K.