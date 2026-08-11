Сегодняшняя цена SPCX69

Текущая цена SPCX69 (SPCX69) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPCX69 на USD составляет $ 0 за SPCX69.

На данный момент SPCX69 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 643,027, при оборотном предложении 1000.00M SPCX69. В течение последних 24 часов, SPCX69 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00770421, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SPCX69 изменился на -0.24% за последний час и на -19.51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.50K.

Рыночная информация SPCX69 (SPCX69)

Рыночная капитализация $ 643.03K$ 643.03K $ 643.03K Объем (24Ч) $ 2.50K$ 2.50K $ 2.50K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 643.03K$ 643.03K $ 643.03K Оборотное предложение 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общее предложение 999,998,311.782937 999,998,311.782937 999,998,311.782937

Текущая рыночная капитализация SPCX69 составляет $ 643.03K, при 24-часовом объеме торгов $ 2.50K. Циркулируещее обращение SPCX69 составляет 1000.00M, а общее предложение – 999998311.782937. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 643.03K.