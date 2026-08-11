Сегодняшняя цена SpaceMoon

Текущая цена SpaceMoon (SPACEMOON) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPACEMOON на USD составляет $ 0 за SPACEMOON.

На данный момент SpaceMoon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 68 186, при оборотном предложении 1,00B SPACEMOON. В течение последних 24 часов, SPACEMOON торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00578037, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SPACEMOON изменился на +3,34% за последний час и на +1,92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SpaceMoon (SPACEMOON)

Рыночная капитализация $ 68,19K$ 68,19K $ 68,19K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 68,19K$ 68,19K $ 68,19K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SpaceMoon составляет $ 68,19K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPACEMOON составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 68,19K.