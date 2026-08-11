Какова текущая цена Solchat?

Solchat торгуется по цене ₽2.128524484795140768000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.52%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как CHAT соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.52% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если CHAT превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Solchat показывает себя по сравнению с токенами категории Communication,SocialFi,Solana Ecosystem,Meme?

В рамках сегмента Communication,SocialFi,Solana Ecosystem,Meme CHAT демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Solchat?

Рыночная капитализация ₽19139513.6326725072000 ставит CHAT на 4395-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽2.115530028971071776000 до ₽2.165106930529701648000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется CHAT?

Solchat обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку CHAT?

При наличии в обращении 8991475.659802195 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.