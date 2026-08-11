Сегодняшняя цена Snappy

Текущая цена Snappy (SNAP) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SNAP на USD составляет $ 0 за SNAP.

На данный момент Snappy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 168,375, при оборотном предложении 1.00B SNAP. В течение последних 24 часов, SNAP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00403798, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SNAP изменился на +0.16% за последний час и на +23.55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 109.01.

Рыночная информация Snappy (SNAP)

Рыночная капитализация $ 168.38K$ 168.38K $ 168.38K Объем (24Ч) $ 109.01$ 109.01 $ 109.01 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 168.38K$ 168.38K $ 168.38K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Snappy составляет $ 168.38K, при 24-часовом объеме торгов $ 109.01. Циркулируещее обращение SNAP составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 168.38K.