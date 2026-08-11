Сегодняшняя цена Smoking Wizard

Текущая цена Smoking Wizard (WIZARD) сегодня составляет $ 0 с изменением 11,72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WIZARD на USD составляет $ 0 за WIZARD.

На данный момент Smoking Wizard занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 289 867, при оборотном предложении 999,77M WIZARD. В течение последних 24 часов, WIZARD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WIZARD изменился на +4,36% за последний час и на -5,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 16,93K.

Рыночная информация Smoking Wizard (WIZARD)

Рыночная капитализация $ 289,87K$ 289,87K $ 289,87K Объем (24Ч) $ 16,93K$ 16,93K $ 16,93K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 289,87K$ 289,87K $ 289,87K Оборотное предложение 999,77M 999,77M 999,77M Общее предложение 999 767 716,140138 999 767 716,140138 999 767 716,140138

Текущая рыночная капитализация Smoking Wizard составляет $ 289,87K, при 24-часовом объеме торгов $ 16,93K. Циркулируещее обращение WIZARD составляет 999,77M, а общее предложение – 999767716.140138. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 289,87K.