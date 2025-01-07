Цена Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)
Текущая цена Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 19.87K USD. Цена SKIBIDI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Skibidi Dop Dop:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 143.21K USD
- Изменение цены Skibidi Dop Dop в течение дня составляет +17.47%
- Оборотное предложение составляет 761.51M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене SKIBIDI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SKIBIDI.
За сегодня изменение цены Skibidi Dop Dop на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Skibidi Dop Dop на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Skibidi Dop Dop на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Skibidi Dop Dop на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+17.47%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Skibidi Dop Dop: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.05%
+17.47%
+15.86%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 SKIBIDI к AUD
A$--
|1 SKIBIDI к GBP
￡--
|1 SKIBIDI к EUR
€--
|1 SKIBIDI к USD
$--
|1 SKIBIDI к MYR
RM--
|1 SKIBIDI к TRY
₺--
|1 SKIBIDI к JPY
¥--
|1 SKIBIDI к RUB
₽--
|1 SKIBIDI к INR
₹--
|1 SKIBIDI к IDR
Rp--
|1 SKIBIDI к PHP
₱--
|1 SKIBIDI к EGP
￡E.--
|1 SKIBIDI к BRL
R$--
|1 SKIBIDI к CAD
C$--
|1 SKIBIDI к BDT
৳--
|1 SKIBIDI к NGN
₦--
|1 SKIBIDI к UAH
₴--
|1 SKIBIDI к VES
Bs--
|1 SKIBIDI к PKR
Rs--
|1 SKIBIDI к KZT
₸--
|1 SKIBIDI к THB
฿--
|1 SKIBIDI к TWD
NT$--
|1 SKIBIDI к CHF
Fr--
|1 SKIBIDI к HKD
HK$--
|1 SKIBIDI к MAD
.د.م--