Токеномика Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Откройте для себя ключевую информацию о Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Официальный сайт: https://skibidi.cool/ Купить SKIBIDI сейчас!

Токеномика и анализ цен Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,13K $ 10,13K $ 10,13K Общее предложение: $ 761,51M $ 761,51M $ 761,51M Оборотное предложение: $ 761,51M $ 761,51M $ 761,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,13K $ 10,13K $ 10,13K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Токеномика Skibidi Dop Dop (SKIBIDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKIBIDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKIBIDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKIBIDI, изучите текущую цену SKIBIDI!

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