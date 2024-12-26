Цена Shirtum (SHI)
Текущая цена Shirtum (SHI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 219.79K USD. Цена SHI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Shirtum:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 13.08K USD
- Изменение цены Shirtum в течение дня составляет -0.71%
- Оборотное предложение составляет 234.19M USD
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За сегодня изменение цены Shirtum на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Shirtum на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Shirtum на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Shirtum на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.71%
|30 дней
|$ 0
|-1.67%
|60 дней
|$ 0
|-13.06%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Shirtum: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.03%
-0.71%
-12.74%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Shirtum is a global marketplace of digital assets, for Players to share their stories with fans and invite them to join in collecting digital sports memorabilia directly from their idols. Our mission is to empower sports athletes as creators and build a direct connection between them and their fans. We create, together with the athlete, exclusive content in which they explain the stories behind the most relevant moments of their careers. Then, we embed that content into our NFTs and build a marketplace where both crypto and FIAT users can collect and trade those NFTs as they learn more about their favorite players Users will also be able to collect and exchange limited edition tokens linked to each piece of memorabilia in personalized galleries for users through the platform. Shirtum will generate a direct connection between Players and thousands of fans, much stronger than a mere image transaction and significantly improving the current value proposition of collecting in the sports world.
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