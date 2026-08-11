Что представляет собой Doge Mascot Shibu?

Этот проект поддержан художницей и создателем Neiro и Kabosu Fantoumi. Её творчество — это её жизнь, и она делится им, создавая детские книги с использованием таких широко известных монет, как Neiro, Kobosu и Doge. Она несёт радость через свои книги детям по всему миру, одновременно обучая их основам криптовалютного пространства. Мы надеемся ещё больше привлечь самую разную аудиторию с помощью Shibu — так, как этого не удалось ни одной другой монете.

Какова сегодняшняя цена Shibu (SHIBU)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -22.43%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SHIBU находится в обращении?

Обращающееся предложение SHIBU составляет 997446300.6429684, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Shibu?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SHIBU. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Shibu?

Рыночная капитализация составляет ₽9771918.8284310208000, что ставит Shibu на 5331-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SHIBU?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Shibu?

Недавнее изменение цены на -22.43% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.