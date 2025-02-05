Цена Shakey AI (SHAKEY)
Текущая цена Shakey AI (SHAKEY) сегодня составляет 0.0013541 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.35M USD. Цена SHAKEY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Shakey AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 372.04K USD
- Изменение цены Shakey AI в течение дня составляет +35.84%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Shakey AI на USD составило $ +0.00035724.
За последние 30 дней изменение цены Shakey AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Shakey AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Shakey AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00035724
|+35.84%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Shakey AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2.18%
+35.84%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.
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