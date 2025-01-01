Токеномика Shakey AI (SHAKEY) Откройте для себя ключевую информацию о Shakey AI (SHAKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shakey AI (SHAKEY) Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases. Официальный сайт: https://shakeyos.ai Whitepaper: https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf Купить SHAKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Shakey AI (SHAKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shakey AI (SHAKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,59K $ 83,59K $ 83,59K Общее предложение: $ 964,19M $ 964,19M $ 964,19M Оборотное предложение: $ 964,19M $ 964,19M $ 964,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,59K $ 83,59K $ 83,59K Исторический максимум: $ 0,00220598 $ 0,00220598 $ 0,00220598 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Shakey AI (SHAKEY)

Токеномика Shakey AI (SHAKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shakey AI (SHAKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHAKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHAKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHAKEY, изучите текущую цену SHAKEY!

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