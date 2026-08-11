Сегодняшняя цена SessionX

Текущая цена SessionX (SXS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SXS на USD составляет $ 0 за SXS.

На данный момент SessionX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 223 447, при оборотном предложении 1,00B SXS. В течение последних 24 часов, SXS торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00513301, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SXS изменился на -- за последний час и на +0,97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 80,91.

Рыночная информация SessionX (SXS)

Рыночная капитализация $ 223,45K$ 223,45K $ 223,45K Объем (24Ч) $ 80,91$ 80,91 $ 80,91 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 223,45K$ 223,45K $ 223,45K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SessionX составляет $ 223,45K, при 24-часовом объеме торгов $ 80,91. Циркулируещее обращение SXS составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 223,45K.