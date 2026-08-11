Сегодняшняя цена Semantic Layer

Текущая цена Semantic Layer (42) сегодня составляет $ 0,00259168 с изменением 9,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 42 на USD составляет $ 0,00259168 за 42.

На данный момент Semantic Layer занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 384 001, при оборотном предложении 148,17M 42. В течение последних 24 часов, 42 торговался в диапазоне от $ 0,00224814 (минимум) до $ 0,00261801 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,246045, тогда как исторический минимум составил $ 0,00113916.

В краткосрочной перспективе 42 изменился на +1,94% за последний час и на +7,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,61K.

Рыночная информация Semantic Layer (42)

Рыночная капитализация $ 384,00K$ 384,00K $ 384,00K Объем (24Ч) $ 9,61K$ 9,61K $ 9,61K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,59M$ 2,59M $ 2,59M Оборотное предложение 148,17M 148,17M 148,17M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Semantic Layer составляет $ 384,00K, при 24-часовом объеме торгов $ 9,61K. Циркулируещее обращение 42 составляет 148,17M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,59M.